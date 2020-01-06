دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث آليات حلحلة مشاكل الصرف الصحي في مدينة بنغازي

بنغازي 06 يناير 2020 (وال) -أصدر دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الإثنين تعليماته العاجلة بحلحلة كافة مشاكل الصرف الصحي في مدينة بنغازي.

وجاءت تعليمات دولة الرئيس عقب جولته التي أجراها السبت في عدد من أحياء المدينة ووقوفه على مشاكل الصرف الصحي وتهالك البنية التحتية التي تعاني منها تلك الأحياء.

وناقش دولته هذه المشاكل خلال اجتماع عقده اليوم بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء ببنغازي مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيه للموارد المائية السيد عوض الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبنغازي المهندس صقر بوجواري، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المدن المهندس ناجي المعداني.

وبحث الاجتماع الذي حضره مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء – رئيس ديوان مجلس الوزراء المكلف السيد الطاهر محمد وأعضاء من شركة المياه والصرف الصحي كافة الحلول المطروحة لإنهاء هذه المشاكل تماما.

وطلب دولته إعداد الدراسات اللازمة لهذه المشاريع في أقرب وقت للمباشرة في تنفيذها.(وال – بنغازي) أ د

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