الدولار والعملات الأجنبية تقفز مقابل الدينار الليبي

سجلت السوق الموازية، انهياراً مفاجئاً في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وأمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

-الدولار =4.30 دينار (بيع وشراء)طرابلس

-الدولار =4.35 دينار (بيع وشراء) بنغازي

-الدولار حوالة تركيا/دبي=4.31 دينار (بيع وشراء)

-الدولار بشيك المصدق =4.48 دينار {الجمهورية}

-الدولار بشك المصدق =4.50 دينار {التجارة والتنميه}

-اليورو =4.70 دينار(بيع وشراء)

-الباوند =5.42 دينار(بيع وشراء)

-بطاقات 500$ دولار =3.80 دينار(بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.90 دينار(بيع وشراء)

-بطاقات 500 $ و 10 الف 7%(سحب فوري)

– كسر الذهب 18 بـ156 دينار