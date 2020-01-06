اقتصاد

ليبيا تُحقق إيرادات نفطية بـ20 مليار دولار في 2019

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

“الوطنية للنفط”: إيرادات عام 2019 حتّى نهاية نوفمبر تتجاوز الـ20 مليار دولار

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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