دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع سير عمل الهيئات الخاضعة لإشراف نائبه لشؤون الهيئات

بنغازي 06 يناير 2020 (وال)- اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني على سير عمل عدد من الهيئات والمصالح العامة الخاضعة لإشراف معالي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش وذلك خلال اجتماع به، الإثنين، في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وحضر الاجتماع رئيس مصلحة الأثار، ورئيس الهيئة العامة للسياحة، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، ورئيس الهيئة العامة للبيئة، ورئيس الهيئة العامة للثقافة والإعلام، ورئيس الهيئة العامة للحج والعمرة، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر الهمالي.



وطلب دولة رئيس مجلس الوزراء من كل هيئة وضع خطة عملها للعام 2020 ميلادي، وذلك لبحث الاحتياجات التي تتطلبها كل هيئة أو مصلحة وآليات توفيرها، إضافة إلى وضع حلول للمشاكل التي واجهت هذه الهيئات خلال العام السابق.



وشدد دولة رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الترشيد في الإنفاق بسبب ما تمر به الحكومة من شح في الموارد المالية ما تسبب في عجز لتغطية كافة أوجه الصرف على بنود الميزانية العامة للدولة. (وال – بنغازي) م س

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