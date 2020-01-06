الثني يمنح الإذن لشراء 8 طائرات ركاب

منح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني، الإثنين، الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل لشراء 8 طائرات لنقل الركاب لسد العجز.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الثني ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبدالقادر، بمقر الحكومة في بنغازي، لبحث أهم المشاكل التي تواجه مصلحة الطيران المدني.

يشار إلى أن كلفة الطائرات التي مُنح الإذن لشرائها تبلغ 40 مليون دينار ليبي، وحمولة كل واحدة منها 50 راكبا، على أن تكون ملكيتها للهيئة العامة للمواصلات والنقل وتقوم بتشغيلها شركة ليبيا للطيران.

وذكر بيان للحكومة أن الاجتماع ناقش خطة مصلحة الطيران المدني خلال العام 2020 من حيث التدريب والتطوير والصيانات والشروع في تنفيذ برج مطار بنينا، واحتياجات المطارات بالمنطقة الشرقية وكيفية توفير هذه الاحتياجات.

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