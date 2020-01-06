اقتصاد

ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية والذهب

تم النشر منذُ 9 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قفزت الاثنين أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وسجل الدولار صعودا قدره 9 قروش مقارنة مع أسعار الافتتاح، وبيع عند الساعة الخامسة مساء بـ4.24 دينار، أما اليورو فقد بيع بـ4.69 دنانير مرتفعا بذلك نحو 6 قروش.

وشملت موجة الارتفاع هذه الذهب أيضا والذي ارتفع بمقدار دينارين وبيع الغرام منه بـ154 دينار.

وصعدت أيضا الليرة التركية أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا، وبيعت بـ71 قرشا، بينما استقر الجنيه المصري عند الحدود الليبية المصرية وبيع مساء بـ25 قرشا للجنيه، في حين صعد الدينار التونسي عند الحدود الليبية التونسية مسجلا 1.49 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك