ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية والذهب

قفزت الاثنين أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن.

وسجل الدولار صعودا قدره 9 قروش مقارنة مع أسعار الافتتاح، وبيع عند الساعة الخامسة مساء بـ4.24 دينار، أما اليورو فقد بيع بـ4.69 دنانير مرتفعا بذلك نحو 6 قروش.

وشملت موجة الارتفاع هذه الذهب أيضا والذي ارتفع بمقدار دينارين وبيع الغرام منه بـ154 دينار.

وصعدت أيضا الليرة التركية أمام الدينار على صعيد الحوالات من طرابلس إلى تركيا، وبيعت بـ71 قرشا، بينما استقر الجنيه المصري عند الحدود الليبية المصرية وبيع مساء بـ25 قرشا للجنيه، في حين صعد الدينار التونسي عند الحدود الليبية التونسية مسجلا 1.49 دينار.

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