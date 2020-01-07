الوطنية للنفط: 20 مليار دولار إيرادات العام الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن

إيرادات العام الماضي حتى نوفمبر بلغت 20 مليار دولار فيما وصلت إيرادات نوفمبر من

نفس العام 1.8 مليار دولار.

وأضاف المؤسسة على صفحتها الرسمية،الأثنين، أن الإيرادات تتثمل في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المُحصّلة من عقود الامتياز.

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى

صنع الله أنه رغم الظروف العسيرة التي واجهت المؤسسة إلا أنها في طريقها إلى تحقيق

أهدافها في الرفع من معدّلات الإنتاج وزيادة الإيرادات.

وأوضحت المؤسسة أن ّكميات إنتاج

المكثفات النفطية والغازية ثابتة عند 1.23 مليون برميل يوميا في نوفمبر الماضي،

موضحة أن انخفاض إيرادات نوفمبر 2019 مقارنة بالعام الماضي يعود إلى انخفاض سعر

النفط.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت

مطلع العام الماضي أن إيرادات النفط لعام 2018 بلغت حوالي 24.2 مليار دولار أمريكي

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية