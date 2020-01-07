صنع الله يحث على زيادة إنتاج ليبيا النفطي

ترأس رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الاجتماع السنوي لشركة نفوسة للعمليات النفطية للعام 2019 والذي تتم خلال استعراض نشاط الشركة وإداراتها المختلفة خلال العام الماضي.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة بطرابلس، الى الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة الى مشاريع الهندسة، ومتابعة الميزانية الاستثنائية، ونشاط إدارتي المالية والقانونية.

وناقش الاجتماع أيضا برامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2020، ومختلف المشاريع التي تعتزم الشركة القيام بها خلال العام 2020 للوصول للأهداف المنشودة وذلك لغرض وضع حقل شمال الحمادة على الانتاج، إضافة الى استعراض ما ورد في ملاحظات رئيس لجنة الملاك وتقرير هيئة مراقبة الشركة.

من جهته، أكد صنع الله ضرورة القيام بالدراسات المكمنية والمعملية، ودراسة خيارات الإنتاج المبكر في الحقول والقطع التي تقوم بتشغيلها الشركة والمتوقع البدء في الإنتاج بها خلال عام 2020، وذلك لدورها في زيادة الإنتاج العام الليبي من النفط الخام بمعدل 10 آلاف برميل في اليوم تدريجيا الى أن يصل الإنتاج فيها إلى معدل 50 ألف برميل في اليوم، وحوالي 70 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم بحلول عام 2024 وذلك عند استكمال تنفيذ خطة التطوير الشامل للحقل بحوض.

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