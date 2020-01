الوطنية للنفط: إيرادات عام 2019 تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أنّ إيرادات شهر نوفمبر 2019 قد بلغت حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، أي بانخفاض قدره 410 مليون دولار أمريكي (19 بالمئة) مقارنة بإيرادات شهر أكتوبر 2019، وانخفاض بحوالي 613 مليون دولار أمريكي (25 بالمئة) مقارنة بإيرادات شهر نوفمبر 2018. مما يجعل إجمالي الإيرادات في 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر 2019 تبلغ أكثر من 20.3 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان لها، أن إيرادات المؤسسة تتمثل في عائدات مبيعات الغاز الطبيعي والنفط الخام ومختلف المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المُحصّلة من عقود الامتياز.

من جانبه صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: إجمالا، وعلى الرغم من كلّ الظروف العسيرة التي واجهتها، فإن المؤسسة الوطنية للنفط في طريقها إلى تحقيق أهدافها في الرفع من معدّلات الإنتاج وزيادة الإيرادات، حيث أنّ كميات إنتاج المكثفات النفطية والغازية ثابتة عند 1.23 مليون برميل في اليوم في شهر نوفمبر، مقارنة بـ 1.22 مليون برميل في اليوم في أكتوبر. ويُفسّر انخفاض إيرادات شهر نوفمبر 2019 مقارنة بالعام الماضي بانخفاض سعر النفط. كما أنّ الفرق في الإيرادات بين شهري أكتوبر ونوفمبر من هذا العام يُعزى بشكل أساسي إلى التحصيل المبكر لإيرادات بعض شحنات شهر أكتوبر؛ بالإضافة إلى أنّ إيرادات شهر نوفمبر قد تأثرت أيضا بسوء الأحوال الجوية. وتوفر هذه العائدات موارد حيوية للشعب الليبي، كما أن استمرارنا في توفير النفط يساهم في استقرار السوق العالمية. وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى حرصها على تكريس مبدأ الشفافية باعتباره أحد قيمها الأساسية، كما دأبت على نشر عائدات النفط بصورة شهرية منذ شهر يناير 2018، ممّا يجعلها مثالا يحتذى به لكافّة المؤسسات الليبية الأخرى، وفقاً لنص البيان. ونوهت المؤسسة بأنها تقوم بتحويل كافّة الإيرادات المُحصّلة من مبيعات منتجات النفط والغاز إلى مصرف ليبيا المركزي، وتتلقى في المقابل ميزانياتها التشغيلية والرأس مالية من وزارتي المالية والتخطيط، ويتولى صرفها المصرف المركزي.

