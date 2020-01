سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا [عربي21]

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، الأربعاء، إنه يأمل ألا يحدث مزيد من التصعيد في المنطقة، ولا يتوقع نقصا في إمدادات النفط ما لم يحدث تصعيد كارثي بعد مهاجمة إيران لقوات أمريكية في العراق.

وقال المزروعي إن سوق النفط تتلقى إمدادات جيدة حاليا، وإن الإمارات لا تتوقع نقصا في الإمدادات ما لم يحدث “تصعيد كارثي” في المنطقة، وهو ما لا تتوقعه.

