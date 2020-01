طرابلس.. نقص أسطوانات غاز الطهي وارتفاع في ثمنها

أزمة خانقة في اسطوانات غاز الطهي [اخبار ليبيا]

تشهد العاصمة الليبية، طرابلس، أزمة خانقة في أسطوانات غاز الطهي، تصاعدت خلال الأيام الماضية، واختفت من مراكز توزيع الغاز، ووصل سعر استبدال الأسطوانة لنحو يتراوح مابين 50 الي 70 ديناراً بدلاً من سعرها الرسمي لدى شركة البريقة لتسويق النفط البالغ نحو دينارين فقط، وبات الأشخاص المحاصرون في العاصمة يجدون صعوبة في إدارة حياتهم اليومية.

بسبب المعارك الضارية في مناطق جنوب العاصمة طرابلس، ما يفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين ، هناك نقص في الإمدادات، وخاصة غاز الطهى والمواطنون يصطفون أمام المستودع لمسافات طويلة على أمل الحصول على أسطوانة

كما ضاعفت الحرب الدائرة في طرابلس الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان المدينة سواء النازحين أو المقيمين، فبجانب انقطاع الخدمات الأساسية أنقطاع التيار الكهربائي وطوابير يومية على محطات الوقود ومستودعات غاز الطهي.

وتصرف ليبيا سنويا على دعم غاز الطهو المُصنّع محلياً نحو 114 مليون دينار، وتستهلك شهرياً 227.8 ألف طن متري، بحسب تقديرات شركة البريقة لتسويق النفط

