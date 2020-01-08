النفط يضخ 22.495 مليار دولار لـ”مركزي طرابلس”

كشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تمكنت من رفع معدلات الإنتاج لتصل الى 1,174 مليون برميل يوميا، وهي الاعلى منذ سنوات.

وأضاف صنع الله، في تصريحات خلال اختتام اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة للمؤسسة، في مقر “الوطنية للنفط” بطرابلس، الأربعاء، إن المؤسسة حققت إيرادات بلغت 22.495 مليار دولار تم إيداعها بمصرف ليبيا المركزي.

وأوضح صنع الله أن العاملين بقطاع النفط بمختلف مناطق ليبيا تمكنوا من تحقيق إنجازات كبيرة، وهذا لم يكن ليتحقق لولا تكاتفهم وجهودهم الاستثنائية التي بذلت في ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف الأمنية الحالية.

وفي ختام الاجتماعات، حث رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العاملين بالقطاع على ضرورة المحافظة على قوت الشعب الليبي، من خلال استمرارية العمل، والعمل بحرص وتفانٍ، لزيادة معدلات الإنتاج.

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