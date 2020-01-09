العامة للكهرباء: ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء والاعتداء على المحطات مسمرة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها تلقّت بلاغا عن حادثة اعتداء على خط الجليدة بدائرة توزيع الناصرية بالجفارة وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 1500متر، تسببت في فصل التغذية عن عدد من المحولات وانقطاع الكهرباء عن منطقة الجليدة.

وأوضحت الشركة، أنها قامت بإرجاع التغذية للمنازل عن طريق مصادر بديلة، عدا محولين يغذيان بعض المنازل بالمنطقة.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، أن حادثة أخرى مماثلة لسرقة أسلاك الكهرباء، على خط “ابسيم” من فرعية “جمعة كريمان” والذي يغذي نحو 6 محولات بدائرة توزيع السواني وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 600 متر، تسببت في انقطاع الكهرباء عن جزء من منطقة السواني.

واستمرت حوادث سرقة أسلاك الكهرباء، وبشكل متكرر من فرعية “العزيب” وسرقة أسلاك الكهرباء تقدر بمسافة 1200مترآ بدائرة توزيع الحي الصناعي، تسببت إلى فقد التغذية نحو 47 محولا وانقطاع الكهرباء عن منطقة الديابات بالكامل

واشتكت الشركة من ظاهرة السرقة التي لم تتوقف، لخيوط الكهرباء ومعداتها الفنية.

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، للمواطنين، بأن هذه السرقات تثقل كاهل الشركة وتكلفها مبالغ طائلة، وتؤدي إلى ضعف في مستوى الخدمات، وتحديدا وصول التيار الكهربائي إلى كل بيت ومزرعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية