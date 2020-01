الصين وواشنطن اتفاق تجاري وتوقيع ”المرحلة الأولى [انترنت]

يتوجه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إلى واشنطن، الاثنين المقبل، للتوقيع على اتفاق ”المرحلة الأولى“ التجاري مع الولايات المتحدة، وفق ما أعلنته وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس.

وأضافت الخارجية الصينية أن ليو، كبير المفاوضين الصينيين في الحرب التجارية مع واشنطن، سيزور العاصمة الأمريكية من الاثنين حتى الأربعاء المقبل.

ويأتي الإعلان بعد أسبوع من كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التوقيع على الاتفاق سيتم في 15 كانون الثاني/يناير الجاري.

The post الصين.. تعلن تأكيد التوقيع على الاتفاق التجاري مع أمريكا الأسبوع المقبل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا