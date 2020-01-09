حركة تجارية نشطة في ميناء طرابلس

دخلت إلى ميناء طرابلس البحري، السفينة “ليبتس ستار”، التابعة لوكالة مدوين للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 11 ألف طن من الإسمنت السائب.

كما دخلت السفينة “ابو لياسا” التابعة لوكالة المنتظمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها نحو 3600 طن من السائب أيضا، وفق إدارة الميناء.

وأشارت الإدارة إلى رسو السفينة “غاز فينتور” التابعة لوكالة “العالمية” وعلى متنها نحو 3500 طن من الغاز المسال.

ودخلت العديد من السفن من بينهم السفينة “أنوار الخليج” التابعة للوكيل الملاحي العالمية وعلى متننها 23 ألف ونصف طن من البنزين.

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