اقتصاد

“اقتصاد الوفاق” تطالب بإنجاز الجرد السنوي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب مدير مكتب المراجعة الداخلية ورئيس لجنة الجرد السنوي في وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق بشير الجماعي، من جميع مراقبي الاقتصاد بالمكاتب التابعة للوزارة إحالة نتائج الجرد السنوي قبل انتهاء دوام يوم 15 يناير الجاري.

وتأتي المطالبة بإجراءات الجرد السنوي بعد نحو قرابة شهرين من اجتماع موسع لوزير الاقتصاد علي العيساوي مع مراقبي الاقتصاد ومدير إدارة الجودة وحماية المستهلك، مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة بمشاركة من اتحاد جمعيات حماية المستهلك للعمل على تفعيل عدد من اللوائح والتشريعات التي تساعد بشكل كبير على تحقيق الحماية للمستهلك.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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