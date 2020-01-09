صنع الله: دخل مؤسسة النفط للدولة خلال 2019 بلغ 22,495 مليار دولار

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة حققت دخلا للدولة خلال العام الماضي قيمته 22 مليار و495 مليون دولار، وجرى إيداعها بمصرف ليبيا المركزي.

وأكد صنع الله، أن المؤسسة تمكنت من رفع معدلات الإنتاج للنفط الخام خلال 2019 لتصل إلى 1,174 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج هو الأعلى منذ سنوات، موضحا أن المؤسسة تتلقى ميزانياتها مثل باقي المؤسسات والوزارات بالدولة الليبية.

جاءت هذه التصريحات لصنع الله خلال كلمته التي ألقاها أمس الأربعاء، بمناسبة اختتام اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2019، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدراء العامون، ومدراء الإدارات والمكاتب المختلفة بالمؤسسة.

وجدد صنع الله، تأكيده على أن المؤسسة الوطنية للنفط ستواصل جهودها لزيادة معدلات الإنتاج والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها، بحسب ما نشرت المؤسسة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وعبرّ صنع الله عن فخره واعتزازه بما قدّمه العاملين بقطاع النفط قائلاً: “لقد أثبت العاملين بالقطاع للجميع ولائهم وحبهم لوطنهم بكل صدق ومهنية وحيادية وحرفية عالية، مقدمين التضحيات الجسام من أجل الوطن، ومحافظين على شريان الحياة والعمود الفقري للاقتصاد الوطني، وتمثّلت هذه التضحيات في وقوفهم صفاً واحداً للحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها”.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: إن “العاملين بقطاع النفط بمختلف مناطق ليبيا تمكنوا من تحقيق إنجازات كبيرة لم تكن لتتحقق لولا تكاتفهم وجهودهم الاستثنائية التي بذلوها في ظروف صعبة للغاية، وخاصة الظروف الأمنية الحالية”.

وحثّ مصطفى صنع الله، العاملين بقطاع النفط على ضرورة المحافظة على قوت الشعب الليبي من خلال استمرارية العمل، والعمل بحرص وتفانٍ، لزيادة معدلات الإنتاج، مطالبا ببذل المزيد من الجهود لكي تستمر شعلة قطاع النفط في توهجها، ولتأمين مستقبل الأجيال القادمة، وتوفير سبل الحياة الكريمة لجميع أفراد الشعب.

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