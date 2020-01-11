الوفاق: ميناءي مصراتة والخمس يعملان بشكل طبيعي

أكد المجلس الرئاسي في بيان له أن ميناءي مصراتة والخمس يعملان بصورة طبيعية كون مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة له لم تصدر أي تعليمات رسمية لإغلاقهما أو تجميد العمل داخلهما.

وجاء بيان المجلس الرئاسي بعد أن وجهت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للجيش الوطني كتاباً رسمياً إلى مصلحة الموانئ والنقل البحري، تطالب فيه الإعلان دولياً منع السفن المبحرة إلى ميناء مصراتة وميناء الخمس.

وأشار البيان إلى أن غرفة الملاحة البحرية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتعميم أي مستجدات بشأن عمل الموانئ الليبية على الوكلاء وشركات التوكيلات البحرية.

وشدد المجلس الرئاسي على أن الجهات الأمنية التابعة له قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية وتأمين ميناءي الخمس ومصراتة.

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