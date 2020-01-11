مصلحة الموانئ: العمل طبيعي بميناءي مصراتة والخمس

قال رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري التابعة لحكومة الوفاق عمر الجواشي إن ميناءي مصراتة والخمس يعملان بالنسق الطبيعي بالتزامن مع ممارسة كافة الأجهزة الأخرى مهامها.

وأشار الجواشي في بيان أصدره الجمعة واطلعت 218 على نسخة منه إلى أن المصلحة في طرابلس لا تستطيع متابعة عمل بعض الموانئ التابعة لنطاق الحكومة المؤقتة من بينها ميناءي طبرق وبنغازي مطالبة غرفة الملاحة بإبلاغ إدارتي الموانئ في المنطقة الشرقية وتعميم البيان عليها.

وأكد في الوقت ذاته أن مصلحة الموانئ التابعة لحكومة الوفاق هي الجهة الوحيدة المعترف بها من قبل المنظمة البحرية الدولية وجاء ذلك بعد ساعات من إصدار رئاسة أركان البحرية التابعة للقيادة العامة للجيش تعميما تطالب فيه بوقف تسفير السفن لميناءي مصراتة والخمس واعتبارهما مناطق عسكرية.

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