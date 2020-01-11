وزير اقتصاد الوفاق يطالب مركزي طرابلس بتمكين التجار من الاستيراد عبر الإجراءات المصرفية وبضوابط محددة

صرح وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني “علي العيساوي” أنه طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بتمكين التجار من الاستيراد عن طريق الإجراءات المصرفية المعمول بها وسد الطريق أمام السوق الموازي.

وأشار “العيساوي” إلى ضرورة تمكين هذه الفئة من الاستيراد عن طريق التحويل المصرفي المباشر بما يعادل 300 ألف دولار أمريكي في السنة عن طريق المصارف العاملة بضوابط محددة تتمثل في أن يكون ليبي الجنسية ومتحصل على ترخيص ساري المفعول، وأن لا يكون موظفا في الدولة، وأن يتم الاستيراد في نفس النشاط المرخص به.

وطالب “العيساوي” محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير ” تزويده بأي اقتراحات أو ملاحظات بخصوص هذا الموضوع حتى يتمكن من إصدار القرار اللازم ويكون قابلاً للتنفيذ.

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