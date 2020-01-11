استئناف عمل منظومة أرباب الأسر الأحد

تعود منظومة مخصصات أرباب الأسر للعمل بالمصارف اعتبارا من غد الأحد بعد توقف دام نحو أسبوعين نتيجة الجرد السنوي والانتهاء من الإغلاق السنوي.

وأوضح مدير مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس سالم السيوي في تصريحات لـ 218 في وقت سابق أن المصارف ستشرع غدا في استقبال كافة الطلبات من المواطنين لمن لم يتمكنوا من الحصول على مخصصات العام 2019 بقيمة 500 دولار للفرد بالتزامن مع استكمال إجراءات باقي المعاملات التي توقفت قبيل الإغلاق.

وكان رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر قد أوضح أن أعداد أرباب الأسر المتحصلين على مخصصاتهم عن العام 2019 بلغ 1.360 مليون ربّ أسرة، في حين وصل عدد الأفراد المستفيدين من المخصصات 6.860 مليون مواطن وبلغت القيمة المسيلة لتغطيتها 3.430 مليار دولار.

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