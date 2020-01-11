انخفاض ملحوظ لأسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي بالسوق الموازي

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي تراجعا ملحوظا بختام تعاملات يوم السبت 11 يناير 2020، حيث سجلت القيم الآتية في اخر تحديث للاسعار:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.09 دينار
|4.06 دينار
|اليورو
|4.59 دينار
|4.51 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.3 دينار
|5.22 دينار
|الليرة التركية
|0.69 دينار
|0.61 دينار
|الدينار التونسي
|1.45 دينار
|1.37 دينار
|الجنية المصري
|0.24 دينار
|0.232 دينار
|الدينار الاردني
|5.70 دينار
|5.62 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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