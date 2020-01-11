اقتصاد

ميناء بنغازي يستقبل 536 سفينة وناقلة بـ2019

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة، السبت، عن إحصائية الواردات لميناء بنغازي خلال العام 2019.

ووفقا للبيانات الحديثة، التي اطلعت عليها قناة “218”، فإن أرصفة الميناء استقبلت 536 سفينة تجارية وناقلات محروقات، و44,845 حاوية بمختلف الأحجام، وأكثر من 401 ألف طن من حبوب القمح، وقرابة 300 ألف طن من الشعر.

وكشفت البيانات وصول أكثر من 283 ألف طن من الذرة الصب في العام الماضي، إضافة إلى نحو 16 ألف طن من فول الصويا، و24.8 ألف طن سكر، ونحو ألفي طن موز.

وبشأن المواشي المستوردة، فقد دخل إلى ليبيا عبر ميناء بنغازي السنة الماضية أكثر من 77 ألف رأس أغنام و5369 رأس بقر. وأوضحت نشرة الهيئة العامة للمواصلات أن عدد السيارات المستوردة بلغ العام الماضي 91,573 سيارة.

وسجّلت الهيئة وصول 16.7 ألف طن من الأخشاب، وقرابة 200 ألف طن من الإسمنت السائب والمكيس.

كما وصل إلى الميناء 83.8 ألف طن من غاز الطهي وقرابة 900 ألف طن من البنزين، و1.01 مليون طن من وقود الديزل، و22.5 ألف طن من مادة الكيروسين.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • والله اعلم قداش مجرم داس روحه في هال 563 سفينة وقداش نوع مِن السلاح والمخدرات خشوا معاهم – لا في رقابة ولا في تفتيش ولا في اهمية لصحة المواطنًين وامنهم – الشعب في وادي والعسكزية والامن في وادي ثاني –
    نظام بنغازي لا يوجد فيه أمان ولا نظام في الأصل – تفكير متحجر وعدواني وداءما يصطاد في الماء العكر لا يصلح لقيادة دولة – والله وحده يعلم كم اختلس أبناء حفتر وعصاباتهم من الاموال الليبية في بنوك بنغازي الى حد اليوم –

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