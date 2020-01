أرامكو.. تبيع 450 مليون سهم بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري

سترتفع قيمة الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو في البورصة السعودية إلى 29.4 مليار دولار [العربية نت]

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الأحد، أنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب.

وقالت “أرامكو” في بيان لها على “تداول”، إن مدير الاستقرار السعري “غولدمان ساكس”، قدم اليوم إخطارا للمملكة العربية السعودية والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة في ما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر “أسهم خيار الشراء” بسعر الطرح البالغ 32 ريالا لكل سهم.

وأضاف البيان، أنه “نظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، فسيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال”.

وأوضح أن الأسهم البالغ عددها 450 مليون سهم والخاضعة لخيار الشراء قد تم تخصيصها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر.

وأكد أنه لن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

ووفقا لذلك فإنها سترتفع قيمة الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو في البورصة السعودية إلى 29.4 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا.

وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم “أرامكو السعودية” يوم الأربعاء 11 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وشهدت أسهم أرامكو تذبذبا في الآونة الأخيرة بفعل المخاوف الجيوسياسية ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب قتل الولايات المتحدة قائدا عسكريا ايرانيا ما أثار مخاوف من نشوب حرب.

ونزل سهم أرامكو إلى 34 ريالا في الثامن من يناير كانون الثاني وهو أقل مستوى منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر كانون الأول لكنه أغلق على 35 ريالا يوم الخميس.

وعند الإغلاق يوم الخميس بلغ تقييم أرامكو 1.87 تريليون دولار أي أعلى من تقييم الشركة وفقا لسعر الطرح العام الأولي والبالغ 1.7 تريليون ولكنه يقل عن هدف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عند تريليوني دولار.

وكانت الشركة قد طرحت 3 مليارات سهم للاكتتاب العام ما يعادل 1.5% من أسهم الشركة خلال الفترة من 17 نوفمبر إلى 4 ديسمبر 2019، حيث بلغت الأموال المجمعة للطرح 446 مليار ريال بنسبة تغطية بلغت 465%.

وتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب فرد، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941.

ومنح المساهم البائع مدير الاستقرار السعري “غولدمان ساكس العربية السعودية” خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي خلال فترة تبدأ من تاريخ تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية “تداول” وانتهت يوم 9 كانون الثاني/ يناير 2020.

