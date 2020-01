غينيا.. تقرر زيادة إنتاجها النفطي بعد الاكتشافات الجديدة

غينيا تتوقع زيادة تبلغ حوالي 20 ألف برميل [عربي21]

قررت حكومة غينيا الاستوائية زيادة إنتاج البلاد من النفط، بنحو 20 ألف برميل يوميا بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال وزير النفط الغيني، جابرييل ليما، في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى لبحث قضايا الطاقة “نتوقع زيادة هذا العام تبلغ حوالي 20 ألف برميل إضافية في اليوم بسبب الاكتشافات الجديدة”.

ويبلغ إنتاج غينيا الاستوائية حاليا 120 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن بلاده ستعلن في إبريل نيسان المقبل اتفاقات ومذكرات تفاهم تتعلق بإنشاء مصفاتين نفطيتين جديدتين.

وكانت غينيا الاستوائية أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي خططا لمشروعات جديدة في قطاع الطاقة تبلغ استثماراتها مليار دولار بما في ذلك المصفاتان.

وقال ليما أيضا إن بلاده ستعلن على الأرجح فتح الباب للتقدم بعروض جديدة للتنقيب في عدة مناطق خلال نيسان/أبريل.

