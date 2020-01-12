اقتصاد

المركزي يوضح بشأن تصريحات “سعر الصرف الجديد”

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفى المكتب الإعلامي في مصرف ليبيا المركزي البيضاء صحة التصريحات المنسوبة لمحافظ المصرف علي الحبري بشأن تغيير مرتقب سعر الصرف.

وكانت قد انتشرت تصريحات منسوبة للحبري، تفيد بأنه بعد “تحرير العاصمة طرابلس” سيتم إجراء خطوات تمهيدية من الخطة الاستراتيجية للحفاظ على قوة الدينار وأن سعر الصرف الرسمي سيكون 1.38 دينار.

وأشارت التصريحات التي نفى المصرف صحتها إلى توفير السيولة النقدية في جميع المصارف خلال 3 شهور هذا بالإضافة إلى عدم وجود ضريبة على بيع النقد الأجنبي أو فرق سعر بين المركزي والسوق الموازية.

وسارع المركزي لنفي كل هذه التصريحات التي تم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنها مزورة وغير صحيحة ومجهولة المصدر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق