المركزي يوضح بشأن تصريحات “سعر الصرف الجديد”

نفى المكتب الإعلامي في مصرف ليبيا المركزي البيضاء صحة التصريحات المنسوبة لمحافظ المصرف علي الحبري بشأن تغيير مرتقب سعر الصرف.

وكانت قد انتشرت تصريحات منسوبة للحبري، تفيد بأنه بعد “تحرير العاصمة طرابلس” سيتم إجراء خطوات تمهيدية من الخطة الاستراتيجية للحفاظ على قوة الدينار وأن سعر الصرف الرسمي سيكون 1.38 دينار.

وأشارت التصريحات التي نفى المصرف صحتها إلى توفير السيولة النقدية في جميع المصارف خلال 3 شهور هذا بالإضافة إلى عدم وجود ضريبة على بيع النقد الأجنبي أو فرق سعر بين المركزي والسوق الموازية.

وسارع المركزي لنفي كل هذه التصريحات التي تم تداولها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أنها مزورة وغير صحيحة ومجهولة المصدر.

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