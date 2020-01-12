إعلان من “وزراء الوفاق” بشأن مناقصات توفير متطلبات الديوان

دعت لجنة المشتريات بديوان مجلس الوزراء التابعة لحكومة الوفاق الشركات المتخصصة في مجال التوريدات والتجهيزات والراغبة بالمشاركة في المناقصات المحدودة بخصوص توفير متطلبات الديوان للتسجيل لدى اللجنة بمقرها الكائن بديوان مجلس الوزراء في مدة أقصاها أسبوعين.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المستندات المطلوبة للتسجيل هي عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها بالإضافة إلى إذن مزاولة النشاط وسجل التسجيل بشرط أن يكونا ساريا المفعول إلى جانب إثبات قيد بالغرفة التجارية وشهادة إثبات سداد ضريبي.

وشددت اللجنة على ضرورة توفير شهادة سداد اشتراكات ضمانية ورسالة بتسمية المندوب فضلا عن الخبرة العملية في مجال نشاط الشركة مصحوبة بالمستندات.

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