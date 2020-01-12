اقتصاد

إعلان من “وزراء الوفاق” بشأن مناقصات توفير متطلبات الديوان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت لجنة المشتريات بديوان مجلس الوزراء التابعة لحكومة الوفاق الشركات المتخصصة في مجال التوريدات والتجهيزات والراغبة بالمشاركة في المناقصات المحدودة بخصوص توفير متطلبات الديوان للتسجيل لدى اللجنة بمقرها الكائن بديوان مجلس الوزراء في مدة أقصاها أسبوعين.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن المستندات المطلوبة للتسجيل هي عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها بالإضافة إلى إذن مزاولة النشاط وسجل التسجيل بشرط أن يكونا ساريا المفعول إلى جانب إثبات قيد بالغرفة التجارية وشهادة إثبات سداد ضريبي.

وشددت اللجنة على ضرورة توفير شهادة سداد اشتراكات ضمانية ورسالة بتسمية المندوب فضلا عن الخبرة العملية في مجال نشاط الشركة مصحوبة بالمستندات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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