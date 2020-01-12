اقتصاد

“النقل البحري”: 34 مليون لتر بنزين تصل ميناء طرابلس

تم النشر منذُ 20 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الشركة الوطنية للنقل البحري عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أن ناقلة النفط أنوار ليبيا ما زالت مستمرة بتفريغ شحنتها في ميناء طرابلس.

وأضافت الشركة أن حجم الشحنة التي تفرغها الناقلة تقدر بـ 34 مليون لتر من وقود البنزين، الذي سيُوزع على محطات التوزيع فور انتهاء الناقلة من تفريغ حمولتها.

وكانت شركة الموانئ قد أعلنت الأسبوع الماضي عبر نشرتها اليومية لحركة السفن دخول السفينة أنوار الخليج وتحمل على متنها أكثر من 23 ألفا ونصف الطن من البنزين، إضافة إلى وصول أكثر من 3500 طن من الغاز المسال على متن الناقة “غاز فينتور”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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