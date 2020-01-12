رجال أعمال بمصراتة يطالبون بدعم القطاع الخاص

التقى وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق علي العيساوي، الأحد، بأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة مصراتة ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والتجارة محمد الرعيض، بحضور مجموعة من رجال الاعمال.

وطالب رجال الأعمال بضرورة دعم القطاع الخاص لدوره في تحسن التنمية الاقتصادية وإحياء المشروعات، وتشجيع المستثمرين،

وأشاد العيساوي بدور غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مصراتة خلال السنوات الماضية وما قامت به من نشاطات لتعزيز الاقتصاد الوطني. وفي ختام الزيارة قام العيساوي بافتتاح المقر الجديد للمعهد القومي للأورام.

وكان وزير الاقتصاد قام بزيارة مماثلة قبل أيام لمدينة الزاوية، بحث خلالها مع مسؤولي البلدية توفير فرص عمل للشباب، كما تفقد بعض المشروعات المتوقفة، وشدد على أهمية الشروع في تنفيذ بعض المشروعات من بينها إنشاء ميناء الزاوية التجاري.

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