كيلوغرام اللحوم في بدر يبلغ 50 دينارا

يشكو المواطنون في مدينة بدر من ارتفاع أسعار اللحوم التي وصلت إلى نحو 50 دينارا للكيلوغرام الواحد، وتعتبر هذه الأسعار مرتفعة مقارنة بالمناطق الأخرى.

وطالب المواطنون جهاز الحرس البلدي بالتدخل لمراقبة تلاعب بعض التجار في أسعار المنتجات واللحوم في ظل ما تشهده المدينة والبلاد من أزمة اقتصادية.

بدورهم، يتهم تجار المدينة المسؤولين في الدولة بإهمال احتياجات مربي الأغنام وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم مرتبط بارتفاع أسعار الأعلاف.

يشار إلى أن غلاء الأسعار طال خلال السنوات الماضية مختلف المواد الغذائية والملابس، فيما شكّل غياب السيولة عامل ضغط آخر على المواطنين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية