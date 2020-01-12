دعوة لضخ 50 مليون دينار بمصارف سرت

طالبت بلدية سرت من مصرف ليبيا في المنطقة الشرقية بتوفير سيولة نقدية بأكثر من 50 مليون دينار للمصارف التجارية في المدينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في البلدية بحضور عضو مجلس النواب عن سرت أبوبكر الغزالي، ورئيس واعضاء المجلس التسييري للبلدية سرت، ومدراء المصارف التجارية، إضافة إلى عضو عن ديوان المحاسبة بسرت.

وقال مسؤول إدارة الإعلام ببلدية سرت، في بيان، إن الاجتماع خصص لبحث المختنقات التى تواجه عمل المصارف التجارية العاملة بالمنطقة، وفي مقدمتها المنظومة المصرفية والسيولة.

وأضاف البيان أن الاجتماع دعا إلى توفير سيولة نقدية لكافة المصارف بسرت بالتنسيق بين عضو مجلس النواب عن سرت ورئيس المجلس التسييري للبلدية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالمنطقة الشرقية.

وتم التأكيد على ضرورة توفير الحماية الأمنية لمقار المصارف بسرت وأبو هادي، وتفعيل وإعادة فرع مصرف ليبيا المركزي بسرت المتوقف عن العمل مند عام 2011 ويعمل به أكثر من 30 موظفا وتتوفر فيه إمكانيات ومنظومة مصرفية مجهزة.

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