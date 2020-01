مصرف الصحاري.. منظومة مخصصات أرباب الأسر عادت للعمل

تواصل قبول طلبات منحة أرباب الأسر [218]

أعلن مصرف الصحاري عين زارة، يوم أمس الأحد، عن استمراره باستقبال طلبات الزبائن لحجز مخصصات أرباب الأسر عن العام 2019 ويأتي ذلك تلبية لتعليمات مصرف ليبيا المركزي.

وقال المصرف عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” إنه على العملاء الذين لم يتمكنوا من حجز مخصصاتهم المذكورة والراغبين في الاستفادة من خدمة “احجز فوري” التوجه لمقر المصرف الموجود مقابل جامعة ناصر سابقا.

وأضاف الصحاري أنه سيقدم الدعم للراغبين في إتمام حجز مخصصاتهم لعملاء المصارف الأخرى ويرغبون بالتغيير إلى مصرف الصحاري مشيرا إلى انتهاء حجز تكملة مخصصات 2018 منذ نهاية شهر ديسمبر الماضي

يذكر أن منظومة مخصصات أرباب الأسر عادت اليوم للعمل بالمصارف بعد توقف دام نحو أُسبوعين نتيجة الجرد السنوي.

