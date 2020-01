تعليم الوفاق.. 30 مليون دينار الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية

صكوك الميزانية التشغيلية للمدارس جاهزة لكافة المراقبات التعليمية [انترنت]

ذكرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية أن وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة ” يواصل من مكتبه، عملية تسليم صكوك الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية للمراقبات التعليمية بالبلديات حيث قام بتسليم صكوك الميزانية لمراقبتي التعليم ببلديتي زوارة والقره بوللي.

وقال “جمعة” إن صكوك الميزانية التشغيلية للمدارس جاهزة لكافة المراقبات التعليمية مشيراً إلى أنه بإمكان أي مراقب تعليم التواصل مع قسم الخزينة بإدارة الشؤون المالية بالوزارة لاستلام صكوك المدارس التابعة له، لافتاً الى أن الصكوك المالية لمراقبات التعليم بالمنطقة الجنوبية سيتم إيصالها عن طريق مندوب المنطقة.

وأوضح الوكيل بأن إجمالي ما تم تخصيصه من ميزانية تشغيلية للمدارس ضمن الترتيبات المالية للعام 2019م بلغ ما قيمته (30) مليون دينار ، موضحاً بأن هذه القيمة المالية تم توزيعها وفق معايير محددة وعادلة على كافة المؤسسات التعليمية بالبلاد

