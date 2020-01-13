ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 13 يناير 2020، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.105 دينار
|4.095 دينار
|اليورو
|4.57 دينار
|4.49 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.27 دينار
|5.19 دينار
|الليرة التركية
|0.70 دينار
|0.62 دينار
|الدينار التونسي
|1.44 دينار
|1.36 دينار
|الجنية المصري
|0.24 دينار
|0.232 دينار
|الدينار الاردني
|5.70 دينار
|5.62 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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