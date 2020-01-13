اقتصاد الوفاق: تحديد أسعار رغيف الخبز وضوابط تصنيعه

قرر وزير الاقتصاد والصناعة المفوض بحكومة الوفاق الوطني “علي العيساوي” وضع ضوابط بشأن تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره بحيث لا يتجاوز 200 درهم “5 أرغفة بدينار”.

ونص القرار الذي نشره مكتب الإعلام بالوزارة على أن يكون الحد الأدنى لوزن رغيف الخبز الليبي والإفرنجي 100 غرام، و50 غرام بالنسبة للخبز العربي “الشامي والمصري”، كما تم تحديد سعر الخبز الليبي والإفرنجي بـ200 درهم للرغيف “5أرغفة بدينار” والخبز العربي بـ100 درهم أي “10 أرغفة بدينار”.

وشدد القرار على ضرورة التزام المخابز بالضوابط والتسعيرة الموضوعة، على أن يتم قفل أي محل يخالف تلك الضوابط لمدة تتراوح بين أسبوع إلى شهر، وتصل إلى حد سحب ترخيص المزاولة في حال تكرار مخالفة الضوابط.

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