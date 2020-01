معدن نادر يطيح بالذهب.. سعره فاق الأصفر الرنان بخمسة أضعاف

معدن الرديوم [انترنت]

سلطت تقرير لوكالة “بلومبرغ” الضوء على معادن نادرة باهظة الثمن، وقالت إن معدن الروديوم قفز منذ بداية العام الجاري بنسبة 31% ليقترب من مستوى الـ8000 دولار للأونصة مؤخرا.

وأضافت الوكالة، أن سعر أونصة الروديوم بات عند أعلى مستوى منذ عام 2008، وأن سعره فاق الذهب بنحو خمسة أضعاف، لافتة إلى أن سعر المعدن قد ارتفع بنحو 12 مرة خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت “بلومبرغ” إلى أن قواعد الانبعاثات الأكثر صرامة عززت الطلب على هذا المعدن من قطاع صناعة السيارات، وسط مراهنة المستثمرين على أن الروديوم سيواصل ارتفاعه.

وقال أندرياس دانييل، من شركة التكرير Heraeus Holding GmbH: “كان المحرك الرئيسي في بداية شهر يناير هو الطلب الفعلي من آسيا، والذي قد يكون مرتبطا أيضا بالسيارات”.

وعن استخدامات المعدن، ذكرت “بلومبرغ” أن الروديوم يستخدم بشكل رئيسي في المحفزات الآلية، ويتميز المعدن بسوق صغيرة.

كما أنه من الصعب الاستثمار في الروديوم مقارنة بالمعادن الثمينة الأخرى، إذ إنه غير متداول في البورصات ومعظم الصفقات بين الموردين والمستخدمين الصناعيين تتم بشكل مباشر، وإنتاج هذا المعدن العالمي يساوي نحو عشر إنتاج البلاتين أو البلاديوم.

وارتفاع أسعار الروديوم يعتبر أخبارا جيدة للمنتجين في روسيا وجنوب إفريقيا، الذين يشكلون معظم الإنتاج العالمي، حيث أن روسيا تنتج 69 ألف أونصة سنويا من أصل 757 ألف أونصة تنتج في العالم، فيما يبلغ إنتاج جنوب إفريقيا نحو 618 ألف أونصة.

