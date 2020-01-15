أمريكا والصين توقعان اتفاقية تجارية “تاريخية”

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، الأربعاء، في البيت الأبيض، على ما يسمى بالصفقة التجارية للمرحلة الأولى، التي تهدف إلى تخفيف التوترات بين أكبر اقتصادات العالم.

وقال ترامب وهو جالس إلى جانب المسؤول الصيني قبل التوقيع على الصفقة، بعد حفل استغرق 75 دقيقة، إن “الحفاظ على هاتين الدولتين العملاقتين والقويتين في وئام أمر في غاية الأهمية بالنسبة للعالم. العالم يراقب اليوم”، ومن المقرر أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ الشهر المقبل.

ووفق الصفقة، فقد التزمت الصين بشراء ما قيمته حوالي 200 مليار دولار من السلع الأمريكية على مدار عامين، بما في ذلك عشرات المليارات من المنتجات الزراعية. وتضمنت الصفقة أيضًا آلية للتنفيذ.

وأشار ترامب إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق المرحلة الثانية، فسوف يتم التراجع عن الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

وقال ترامب “اليوم، اتخذنا خطوة مهمة لم يتم اتخاذها من قبل مع الصين نحو مستقبل من التجارة العادلة والمتبادلة ونحن نوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التاريخية.. معا نحن نصحح أخطاء الماضي”.

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