سوء الطقس يوقف عمليات التصدير في الموانئ النفطية

أكد مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي وقف حركة تصدير النفط بمنطقة الهلال النفطي اليوم الخميس نتيجة لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

وأضاف المصدر ذاته خلال حديثه أن ميناء الزويتينة صدّر أمس شحنة من الديزل عبر ناقلة محروقات قدرها 30 ألف طن متجهة إلى اليونان.

أما عن الناقلات التي تنتظر داخل منطقة المخطاف خارج الموانئ الى حين إعادة فتح المجال البحري المغلق والذي توقع المصدر أن يستمر إغلاقه بين 48 – 72 ساعة، بينها الناقلة BACALIAROS الموجودة قبالة ميناء الزويتينة لغرض شحن 400 ألف برميل نفط خام بعد أن انتهت أمس من شحن 600 ألف برميل من ميناء راس لانوف.

وكشف المصدر الملاحي أن ناقلة نفط أجنبية ستصل ليل اليوم الخميس قبالة ميناء البريقة ولن تدخل بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أنها ستشحن 600 ألف برميل نفط خام فور إعادة السلطات البحرية في ليبيا فتح الموانئ.

أكد مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي وقف حركة تصدير النفط بمنطقة الهلال النفطي اليوم الخميس نتيجة لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح.

وأضاف المصدر ذاته خلال حديثه أن ميناء الزويتينة صدّر أمس شحنة من الديزل عبر ناقلة محروقات قدرها 30 ألف طن متجهة إلى اليونان.

أما عن الناقلات التي تنتظر داخل منطقة المخطاف خارج الموانئ الى حين إعادة فتح المجال البحري المغلق والذي توقع المصدر أن يستمر إغلاقه بين 48 – 72 ساعة، بينها الناقلة BACALIAROS الموجودة قبالة ميناء الزويتينة لغرض شحن 400 ألف برميل نفط خام بعد أن انتهت أمس من شحن 600 ألف برميل من ميناء راس لانوف.

وكشف المصدر الملاحي أن ناقلة نفط أجنبية ستصل ليل اليوم الخميس قبالة ميناء البريقة ولن تدخل بسبب سوء الأحوال الجوية، لافتا إلى أنها ستشحن 600 ألف برميل نفط خام فور إعادة السلطات البحرية في ليبيا فتح الموانئ.

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