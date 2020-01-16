أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 16 يناير 2020

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 16 يناير 2020، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.225 دينار
|4.215 دينار
|اليورو
|4.68 دينار
|4.60 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.41 دينار
|5.33 دينار
|الليرة التركية
|0.71 دينار
|0.63 دينار
|الدينار التونسي
|1.47 دينار
|1.39 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدينار الاردني
|5.75 دينار
|5.68 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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