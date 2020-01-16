الصين تدخل السوق السورية بمصنع لاستثمار “الرمال الكوارتيزية”

وصلت عمليات التفاوض إلى مراحلها النهائية بين المؤسسة العامة للجيولوجيا في حمص وشركة “ساوي” الصينية لتوقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج السيلكا في سوريا.

وبحسب مدير حمص للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، علي الرويشدي، فإن عمليات التفاوض لتوقيع العقد وصلت لمراحلها النهائية مع الشركة الصينية التي ستقوم بإنشاء مصنع لإنتاج السيلكا من الرمال الكوارتيزية، وأن العقد قيد التصديق وسيبدأ التنفيذ خلال العام الجاري، فور الانتهاء من المعاملات.

وبحسب الرويشدي، في تصريح لصحيفة “الوطن” السورية، ستصل الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى ألف طن سنويا وبقيمة إنتاجية تصل إلى 67 مليون دولار.

وأضاف الرويشدي: توقيع العقد سيجعل سوريا تستغني تماما عن استيراد المادة.

وأشار الرويشدي إلى أن إنتاج مؤسسة حمص من المادة “الرمال الكوارتيزية” قد ازداد العام الماضي بنسبة 17% ليصل إلى 700 ألف طن، قياسا بعام 2018، وأن المؤسسة أنتجت 16 ألف طن من مادة الملح، في عام 2019، بزيادة بلغت ثلاثة أضعاف عن العام السابق، وبلغت كمية الغضار حوالي 50 ألف طن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية