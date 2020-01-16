ميناء بنغازي يستقبل مئات من حاويات السلع والبضائع

استقبل ميناء بنغازي البحري سفنا تجارية متعددة أمس الاربعاء وفقا لإدارة الميناء، من بينها السفينة “كونت شيب جوي” لنقل الحاويات التابعة لوكالة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية محملة بـ347 حاوية بضائع وسلع مختلفة بالإضافة إلى 115 حاوية لسيارات من أمريكي.

كما استقبلت أرصفة الميناء السفينة “هانزا” التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية وتحمل على متنها 368 حاوية من بينهم أكثر من 30 حاوية مواد غذائية منوعة و50 حاوية زيت طعام.

كما احتوت على لحوم مجمدة و20 حاوية ثلاجات وأدوية وأثاث وقطع غيار وأدراج دراسية ومواد منزلية وكهربائية ومواد تنظيف بالإضافة إلى 13 حاوية سيارات استيراد أمريكي.

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