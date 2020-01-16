اقتصاد

أسعار النفط تغلق على انخفاض طفيف

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار النفط قليلا في ختام جلسة أمس بالتزامن مع تعرضها لضغوط من بيانات تظهر زيادات في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، إلا أنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين واشنطن وبكين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا، لتبلغ عند التسوية 64 دولارا للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا، لتغلق عند 57.81 دولارا.

وفي السياق ذاته قال متعاملون إن أسعار النفط قلصت خسائرها الأولية بفعل “أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق التجارة الأمريكي-الصيني وتوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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