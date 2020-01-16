أسعار النفط تغلق على انخفاض طفيف

تراجعت أسعار النفط قليلا في ختام جلسة أمس بالتزامن مع تعرضها لضغوط من بيانات تظهر زيادات في مخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة، إلا أنها تعافت من بعض الخسائر بعد توقيع اتفاق المرحلة 1 للتجارة بين واشنطن وبكين.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 49 سنتا، لتبلغ عند التسوية 64 دولارا للبرميل بينما تراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا، لتغلق عند 57.81 دولارا.

وفي السياق ذاته قال متعاملون إن أسعار النفط قلصت خسائرها الأولية بفعل “أجواء التفاؤل التي تحيط باتفاق التجارة الأمريكي-الصيني وتوقعات بأن الطلب على النفط سيبقى قويا”.

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