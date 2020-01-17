إصابة أحد عناصر شركة البريقة بعد قصف مستودع جنوب طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ، إصابة أحد عناصر أمن المنشآت النفطية واشتعال النيران، نتيجة قصف مستودع شركة البريقة لتسويق النفط جنوب طرابلس.

وأكدت المؤسسة، سقوط قدائف على مستودع طريق المطار جنوب طرابلس، التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، مساء يوم أمس الخميس، أدى إلى اشتعال نيران في سبع شاحنات تابعة للشركة، وإصابة أحد عناصر أمن المنشآت النفطية بشظايا، جراء سقوط القذائف أثناء قيامه بمساعدة رجال الإطفاء على الدخول إلى المستودع.

وعلّق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قائلاً على الحادثة: “لقد تعرض المستودع إلى القصف عدة مرات منذ بدء أعمال العنف في طرابلس مما هدد سلامة العاملين به، وأدى إلى تعقيد عملية تزويد طرابلس والمناطق المجاورة بالمحروقات وهو أمر غير مقبول بتاتا.

وأشار صنع الله، أن الشركة ستتابع إيصال الوقود الضروري إلى المحطات في العاصمة.

وطالب المؤسسة الوطنية للنفط، جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بمسئولياتها لوقف الاقتتال الذي قد يؤدي لحدوث كوارث انسانية وبيئية.

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