“التجارة والتنمية” يفتح النار على “مركزي طرابلس”

رد مصرف التجارة والتنمية بالمنطقة الشرقية أمس الخميس عبر صفحته الرسمية على بيان مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بشأن الإيرادات والنفقات.

واتهم مصرف التجارة في بيانه مركزي طرابلس بالتمييز بين المصارف، مؤكدا وجود فروقات كبيرة بين المصارف التي زاولت نشاطها حديثا، وأوضح المصرف التجاري أن مبيعاته من ناحية مخصصات أرباب الأسر بلغت 599 مليون دولار، فيما منح المركزي للمصرف الإسلامي الليبي مليارا و80 مليون دولار.

وأوضح المصرف التجاري أن المركزي في بيانه حرمه من حصة الحصول على اعتمادات مثل بقية المصارف إذ خصص له 10 ملايين دولار فقط، في الوقت الذي وصل فيه إجمالي القيمة للمصارف ككل إلى 7 مليارات دولار.

مضيفا أن محافظ مصرف ليبيا المركزي فرض عليه عقوبة منذ عام 2015، وتتمثل في عدم بيع النقد الأجنبي لمختلف الأغراض عدا منحة أرباب الأسر بـ”حجج واهية”، بحسب وصفه.

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