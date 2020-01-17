النفط يستقر بعد تقارير بددت “تفاؤل اتفاق التجارة”

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة بعد التقارير التي كشفت نموا اقتصاديا ضعيفا لأكبر مستورد للخام الصين، ما أثارت مخاوف بشأن طلب الوقود، في الوقت الذي منح فيه توقيع الاتفاق التجاري الأولي بين واشنطن وبكين تفاؤلا في وقت سابق من الأسبوع.

وفي جلسة الافتتاح انخفض خام برنت أربعة سنتات إلى أربعة وستين دولارا وثمانية وخمسين سنتا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي سبعة سنتات مسجلا ثمانية وخمسين دولارا وخمسة وأربعين سنتا للبرميل.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الخام ارتفعت أمس الخميس بعد توقيع اتفاق المرحلة الأولى التجاري بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلات على اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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