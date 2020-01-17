اقتصاد

الوطنية للنفط تحذّر من إغلاق الموانئ النفطية

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت المؤسسة الوطنية للنفط الدعوات لإقفال الموانئ النفطية، مؤكدة أن عواقب ذلك ستكون وخيمة، في مقدمتها انهيار سعر الصرف.

وحذر رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في بيان له من محاولات استخدام النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لليبيين كورقة ضغط سياسية، حسب وصفه.

وقال صنع الله إن إغلاق الموانئ “سيفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، وسيتسبب في مغادرة الشركات الأجنبية، وسيُكبّد القطاع خسائر في الإنتاج قد تتطلب سنوات لاستعادتها”.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط: “إنّ إغلاق المنشآت النفطية يعتبر جريمة اقتصادية كما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وشدد صنع الله على أن المؤسسة الوطنية للنفط لن تتأخر في ملاحقة كل من يتورط في إغلاق الموانئ النفطية والمحرضين على مثل هذه الجرائم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • .اذا كانت عائدات النفط تستخدم لتمويل الاحتلال التركى وجلب مرتزقة فاثمه اكبر من نفه ويجب وقف تصدير النفط فورا حماية لثروة الشعب الليبى حتى يتم تحرير البلاد من الخوان والمرتزقة والاحتلال العثمانى واغلاق النفط اصبح واجب وطنى اليوم انتهى الدرس ياغبياء

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