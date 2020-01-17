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أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 17 يناير 2020 بالسوق الموازي

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 17 يناير 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

غرف الواتساب والفايبر

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.26 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.335 دينار

اليورو/ طرابلس= 4.67 دينار/ بنغازي = 4.72 دينار

الجنية الإسترليني 5.41 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.48 دينار

الجنية المصري 0.255 دينار

الدولار الكندي 2.76 دينار

الدينار الأردني 5.77 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.31 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ154 دينار

كسر الفضة 1.9 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.80 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.32 الجمهورية – 4.35 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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