انهيار جديد للدينار مقابل الدولار الامريكي في طرابلس وبنغازي

سجلت السوق الموازية، انهياراً ملحوظاً في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وأمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

#من_غرفة_الوتساب_والفايبر

-الدولار =4.45 دينار / طرابلس

– الدولار = 4.55 دينار / بنغازي

-دولار حوالة تركيا/دبي=4.50(بيع وشراء)

-دولار بشيك المصدق =4.45{الجمهورية}

-دولار بشك المصدق =4.50{التجارة والتنميه}

-بطاقات 500$ دولار =3.80(بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.90(بيع وشراء)

-بطاقات 500 $ و 10 الف 6%(سحب فوري)

-100دينار ليبي =67.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي=142دينار ليبي

-100دولار = 279 دينار تونسي

-100يورو =312 دينار تونسي

-100دينار ليبي =366 جنيه مصري