رويترز: عناصر حفتر هي من أمرت بإغلاق الموانئ النفطية

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط، أن عناصر حفتر وحرس المنشآت النفطية التابع له أمر بإغلاق الموانئ النفطية.

وأفادت الوكالة أن رجال قبائل في مناطق يسيطر عليها حفتر أغلقوا ميناء الزويتينة النفطي، معلنين عزمهم إغلاق كل الموانئ الخاضعة لسيطرة حفتر، مضيفة أن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان قالت، إن السلطات في شرق ليبيا لا تتسامح بدرجة تذكر مع المعارضة والرأي الآخر.

وأضافت الوكالة أن إغلاق الموانئ النفطية يمثل انتكاسة لمؤتمر برلين المزمع عقده الأحد، والمنتظر أن تحضره عدد من الدول من بينها الجزائر والإمارات ومصر وتركيا والبلد المضيف ألمانيا، إضافة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعدد من المنظمات الدولية.

وقالت الوكالة، نقلاً عن محللين، إن إغلاق الموانئ ما كان ليحدث بدون موافقة خليفة حفتر، في وقت يقدر فيه انتاج النفط في ليبيا بنحو 1.3 مليون برميل يوميا قبل إغلاق الموانئ.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس، من إغلاق الموانئ النفطية، الذي قالت إنه شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي وهو مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، وبأن المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية.

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