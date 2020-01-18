أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 18 يناير 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم السبت 18 يناير 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
حالة السوق: عدم استقرار
الدولار الأمريكي – طرابلس 4.58 ~ 4.65 دينار
الدولار الامريكي – بنغازي 4.65 دينار
اليورو/ طرابلس= 5.02 دينار/ بنغازي = 5.05 دينار
الجنية الإسترليني 5.9 دينار
الليرة التركية 0.78 دينار
الدينار التونسي 1.63 دينار
الجنية المصري 0.28 دينار
الدولار الكندي 2.86 دينار
الدينار الأردني 6.30 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.64 دينار
كسر الذهب عيار 18 بـ165 دينار
كسر الفضة 2.2 دينار
بطاقة ارباب الاسر – دينار
دولار بشيك المصدق: – الجمهورية – – التنمية دينار
يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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